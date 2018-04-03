Поплыли: жителей посёлка Шабры топят талые воды

Уборочной техники зимой местные здесь ни разу не видели. Неудивительно, что с потеплением на улице случился потоп. В низине вода прибывает не по дням, а по часам. Чтобы хоть как-то отвести беду, жители самостоятельно сооружают на пути воды плотины из снега. Такие препятствия хоть немного, но меняют течение. В первую очередь, в ловушке оказались автомобилисты. Взаимопомощь на затопленных дорогах уже налажена. Надолго еще никто не застревал. Но без помощи властей, говорят люди, здесь не обойтись. Это дорога 4-й категории, рассказывают в районной администрации — их чистят раз в месяц. Последний раз это было неделю назад. Но раз поступила жалоба, в четверг на улицу обещают снова отправить технику. Это лишь подтопление талыми водами, а не паводок, говорят в МЧС. Поэтому жители частного сектора должны и сами заботиться о содержании придомовой территории.