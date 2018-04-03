Напишут все: тотальный диктант выходит на новый уровень

К диктанту по желанию горожане готовятся как к обязательному. Этим участникам тренировки просто необходимы — они такого еще не видели. Несмотря на то, что каждую букву и запятую им приходится накалывать, пишут слепые так же быстро, как и зрячие. Тотальный диктант слепые и слабовидящие горожане будут писать впервые. Любителям гаджетов разрешат набирать текст на компьютере, но для большинства проверка грамотности пройдет по старинке — с чистого листа. Правда, с этим возникли сложности. Чтобы решить эту проблему, городской партнер Тотального диктанта — фонд святой Екатерины — подарил библиотеке для слепых несколько десятков таблиц Брайля, грифели и специальную бумагу. А глухим горожанам, желающим написать диктант, помогут сурдопереводчики. С их помощью особые участники смогут заполнить бланк и узнать, как узнать свои результаты. А вот диктатор им не понадобится. Но этих сложностей особенные участники не боятся. У них совсем другие опасения — как у обычных горожан. На площадках с доступной средой есть пандусы, широкие двери и лифты. Поэтому инвалиды смогут легко попасть в аудиторию. А пока до диктанта еще есть время, новобранцы акции повторяют правила русского языка. В отличие от способов общения, он у всех общий.