Жители многоэтажки на Бебеля полгода сидят без лифта

В доме есть еще один лифт — пассажирский. Но для 16-этажки его явно недостаточно. Это особенно заметно по утрам. Оказалось, оборвался трос в шахте. На его ремонт требуется 80 тысяч рублей. Но по словам коммунальщиков, денег на это нет. Впрочем, многие уже готовы раскошелиться. Но лифт и ныне там. В управляющей компании объясняют: ремонт лифта — это капитальные работы, деньги на которые копит специальный фонд. Поэтому жителям и предложили скинуться. Обещают: разовый платеж будет в пределах трехсот рублей. Но согласиться на это должно большинство соседей. Проголосовать должны жильцы всего дома, однако в подъезде, где оба лифта работают, платить не хотят. Таким образом, судьба неисправного лифта — в руках самих жильцов. Собрание необходимо провести, и в первую очередь это касается тех, кто живет в первом подъезде. Кто знает, вдруг завтра что-то случится у вас, и без согласия соседей исправить это также будет невозможно.