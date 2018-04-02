Зажги синим: в Екатеринбурге прошла акция в поддержку людей с аутизмом

Мусорные пейзажи Галине настолько не по душе, что она не может сдержать эмоций. А ведь для человека с аутизмом такие проявления чувств нехарактерны. Вот что значит — сила искусства. Экскурсию для особенных людей проводят в день информирования о проблеме аутизма. Те, кто им страдает, как правило, не способны понять чужое настроение и отстранены от общества. Это нужно менять. А затем — сами взяли в руки фотоаппарат. Гостям предложили снять городской пруд на старый добрый полароид. Впрочем, сама международная акция «Зажги синим» проводится не для особенных жителей, а для всех остальных. По всему миру людям сегодня рассказывают, что такое аутизм и как с ним живется. Такой ребенок может родиться в любой семье. Как правило, он замкнут, и ему сложно найти свое место в мире. Поэтому важно научить общество принимать это. При правильном воспитании аутисты часто вырастают талантливыми. Питерские музыканты Марк и Владислав тому пример. Они специально приехали в Екатеринбург, чтобы сыграть и дать советы тем, у кого такие же проблемы. В том числе и благодаря ежегодным акциям, общество к аутистам становится внимательнее. Они же готовы открыться миру. Пусть и не всегда с помощью слов.