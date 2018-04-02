Смертельная авария: под Богдановичем столкнулись три машины

Авария случилась в пятницу. По информации ГИБДД, в этом виноват водитель Ауди, который не выдержал дистанцию и столкнулся со впереди идущим Хёндаем. От удара машину выбросило на встречную полосу, где ехала Хонда. В ДТП пострадали трое детей: двое — это сыновья погибшей женщины, которая управляла Элантрой. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».