Смертельная авария: под Богдановичем столкнулись три машины

Женщина-водитель скончалась в больнице

Авария случилась в пятницу. По информации ГИБДД, в этом виноват водитель Ауди, который не выдержал дистанцию и столкнулся со впереди идущим Хёндаем. От удара машину выбросило на встречную полосу, где ехала Хонда. В ДТП пострадали трое детей: двое — это сыновья погибшей женщины, которая управляла Элантрой. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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