На обновленной Екатеринбург-Арене прошел первый матч

В напоминании болельщики не нуждаются, но волонтеры все равно подчеркивают важность момента. После реконструкции Екатеринбург-арена снова в игре. Тем, кто не мог пропустить такое, помогают две сотни добровольцев. Чтобы стадион успешно сдал первый экзамен, его решили разгрузить. На тестовый матч Урала с казанским Рубином было продано лишь 20 тысяч билетов, хотя на трибунах тридцать пять тысяч мест. Те, кому не хватило проходок, искали счастья у ограды. Тем временем, на стадионе — время разминки. Футболисты греют мышцы, болельщики – связки. И снова здравствуйте. Примечательно, что тест-драйв новой арены Урал проводит с Рубином. Именно с казанцами свердловчане сыграли последний перед реконструкцией матч. Спустя два года Екатеринбург не узнать, признаются гости. Разве что некоторых болельщиков прохладой встречали… трибуны — наверху гулял ветер. Впрочем, опытные фанаты были готовы и к этому. Когда начался матч, болельщики забыли обо всем. Первые десять минут зрители провели в тишине — чтили память погибших в Кемерово. Первый матч оказался весьма нервной. Гости заставили болельщиков Урала поволноваться, открыв счет через полчаса после начала. Отыграться хозяева смогли во втором тайме. Больше командам забить не удалось. Но уральцы обещают — в будущем на новом поле будут стараться только побеждать. Новая проверка Екатеринбург Арену ждет уже через две недели — Урал встретится с московским Спартаком. Тогда же стадион официально откроют. Но все это, по сути, тренировка перед главным спортивным событием десятилетия — Чемпионатом мира по футболу, который уральская столица примет в июне.