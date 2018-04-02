Митинг в защиту леса: жители Академического отстаивают рощу под окнами

Под письмом с мольбой не вырубать березовую рощу — несколько сотен подписей. Жители Академического недоумевают: вокруг столько пустырей, так почему возводить высотки нужно именно на месте леса? Чтобы сберечь парк, жители намерены дойти до президента. Площадь лесного массива у Объездной дороги — больше 26 гектаров. Прежде все эти земли принадлежали федерации. Но недавно 2 с половиной гектара продали строительной компании. Она решила построить здесь жилые дома — и уже начала расчищать территорию. От нескольких десятков деревьев остались пеньки. Из-за этого в районе скоро будет нечем дышать, заявляют жители. Плотность застройки в Академическом и так очень высокая. Роща для них — в буквальном смысле глоток свежего воздуха. Протесты горожан представители компании-застройщика слушают внимательно, но, замечают, вправе не учитывать мнение жителей. Ведь они — собственники земли, которая по документам, к тому же, предназначена для жилого строительства. Значит, законы не нарушаются. Но раз люди недовольны вырубкой, бизнесмены пообещали сохранить часть леса, сделав из него парк. Однако жители готовы бороться за каждое дерево. Под обращением остановить вырубку уже подписалось 880 человек. Они рассчитывают, что игнорировать такое количество недовольных власти не смогут.