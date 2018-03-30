Заместителя начальника свердловской ГИБДД поймали пьяным за рулем

Александр Юнусов не раз попадал в объектив нашей телекамеры и свободно общался с журналистами. А вот со своими коллегами оказался не сильно разговорчив — после задержания отказался от медосвидетельствования. Все началось поздней ночью, когда автомобиль полковника столкнулся с внедорожником. Но вместо того, чтобы выйти из машины, пьяный водитель попытался скрыться. Пострадавший автомобилист не растерялся и бросился в погоню, а параллельно сообщил об этом в ГИБДД. В инспекции уже отметили, что высокопоставленная должность не освободит нарушителя от ответственности.