В Екатеринбурге возвращают моду на хохлому и берестяные вещи

В городе прошел фестиваль народных промыслов

Новое — хорошо забытое старое, учит Вера молодежь. Из бересты она делает и украшения, и контейнеры для овощей, и даже чехлы для телефонов. В них гаджеты — как в дупле. Но заинтересовать поколение next хранителям старины непросто. Поэтому на фестивале народных промыслов они идут на хитрости – объясняют, как забытые искусства могут пригодиться в век информационных технологий. К примеру, орнамент на подносах отлично подходит для электроники. Но современных детей это, похоже, не убеждает. Это не так, говорят мастера. Купленные вещи никогда не заменят те, что сделаны своими руками. Дело за малым — усадить детей за рукоделие. Ведь свободного времени у поклонников гаджетов и соцсетей нет. А на такую кропотливую работу его нужно много. Впрочем, ценители старинного искусства есть и среди нынешних подростков. Ведь дело не в возрасте, а в предпочтениях.

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