Тест-драйв обновленного центрального стадиона

Если театр начинается с вешалки, то стадион — с турникета. Каждый болельщик проходит строгий контроль, чтоб не пронес лишнего. За порядком охрана следит и по всему периметру арены, которая теперь стала в разы больше. Не заплутать и быстро найти свое место помогает система координат. Давки и очередей на этом стадионе быть не должно — строители предусмотрели для болельщиков отдельные маршруты. На время тестовых матчей будет открыто 3 входа на территорию стадиона и 20 проходов на трибуны. Правда, на первую игру фанатов просят прийти пораньше — на отладку системы нужно время. Порадовать болельщиков должны и обновленные трибуны. С верхних рядов открывается панорамный вид на Екатеринбург. Да и сидеть на новых трибунах стало куда комфортнее — места хватит даже самым рослым фанатам. Расстояние между рядами увеличилось, как и отступ между соседними сиденьями. Все — по европейским стандартам. Устроить собственный тест-драйв новой арене болельщики смогут уже в эти выходные. Первого апреля стадион примет матч между Уралом и казанским Рубином. Фанаты надеются, что обновленные родные стены помогут землякам одержать победу.