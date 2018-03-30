Слет прокуроров прошел в Екатеринбурге

Речь, в частности, шла о чрезмерном контроле за деятельностью предпринимателей. Генпрокурор Юрий Чайка поручил подчиненным следить, чтобы принимаемые в стране законы не способствовали развитию коррупции и установлению административных барьеров. Только в минувшем году прокуратуре пришлось оспорить около 7 тысяч таких нормативных актов. По словам главы ведомства, необходимо улучшить и надзор за следствием — чтобы пресекать возбуждение заказных дел. Виновных в этом должностных лиц нужно привлекать к уголовной ответственности. Чайка также поручил не докучать предпринимателям с проверками. Вместо этого лучше следить за тем, насколько законно в регионах тратятся бюджетные средства, выделяемые на улучшение инвестиционного климата.