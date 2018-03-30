Слет прокуроров прошел в Екатеринбурге

В городе собрались представители ведомств сразу трех федеральных округов

Речь, в частности, шла о чрезмерном контроле за деятельностью предпринимателей. Генпрокурор Юрий Чайка поручил подчиненным следить, чтобы принимаемые в стране законы не способствовали развитию коррупции и установлению административных барьеров. Только в минувшем году прокуратуре пришлось оспорить около 7 тысяч таких нормативных актов. По словам главы ведомства, необходимо улучшить и надзор за следствием — чтобы пресекать возбуждение заказных дел. Виновных в этом должностных лиц нужно привлекать к уголовной ответственности. Чайка также поручил не докучать предпринимателям с проверками. Вместо этого лучше следить за тем, насколько законно в регионах тратятся бюджетные средства, выделяемые на улучшение инвестиционного климата.

Также в разделе Общество

От вокзала к вокзалу: железнодорожники взялись за доставку посылок
23.03.2018
От вокзала к вокзалу: железнодорожники взялись за доставку посылок
Дети солнца: весь мир отмечает день человека с синдромом Дауна
21.03.2018
Дети солнца: весь мир отмечает день человека с синдромом Дауна
15-летние подростки кинулись в огонь ради спасения пенсионеров
12.03.2018
15-летние подростки кинулись в огонь ради спасения пенсионеров
Жители новостроек Краснолесья вышли на митинг, чтобы не остаться на улице
12.03.2018
Жители новостроек Краснолесья вышли на митинг, чтобы не остаться на улице
Сегодня
Слет прокуроров прошел в Екатеринбурге