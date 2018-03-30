Новостройка закрыла солнечный свет соседним многоэтажкам

Света белого в своей квартире Антонида Михайловна не видит третий год — с тех пор, как между женщиной и солнцем встала многоэтажка. Из-за перехода на темную сторону страдают девять семей. То, что из-за солнечного затмения у пенсионерки стало в разы темнее, подтвердил и Роспотребнадзор. Устав жить в сумерках, хозяйка пошла в суд. Требует взыскать с застройщика деньги за нехватку света. Но если на 9 этаже свет худо-бедно, но поступает, то на второй солнце практически не заглядывает. Владислав Иванович по примеру соседки тоже решил провести экспертизу. Правда, те, кто строил многоэтажку, вины не признают. Мол, не ими свет начался, не ими и кончился. Эксперты говорят, что победа пенсионерки в суде — случай уникальный. Но теперь у многих жителей появился шанс взыскать моральный ущерб с тех, кто ведет точечную застройку. Сама Антонида Михайловна подумывает продать темные покои. Только вот сделать будет непросто. Из-за недостатка естественного света цена на такое жилье ниже среднерыночной.