Городской дозор отправился на борьбу с гололедом

Каждое утро у дворников сейчас начинается одинаково — они воюют с наледью, которая намерзает за ночь. Тем не менее, прохожие продолжают скользить по тротуарам. Жители отмечают, что столь тщательную уборку проводят только в центре города. На окраинах же благоустроители ограничиваются лишь посыпкой тропинок. Но даже хорошая обувь не всегда выручает. Ведь образовавшие днем лужи к вечеру, как правило, вновь превращаются в лед. Уборка льда — самый трудоемкий процесс, сетуют в службе благоустройства. Даже техника с коркой не всегда справляется. Остается лишь посыпать щебнем. За прошедшую ночь по городским улицам распределили 40 тонн. Химреагенты можно использовать только локально. Скажем, у водостоков, где образуется очень толстый слой льда. При этом как только наледь растает, ее нужно сразу убирать. По поводу качества уборки тротуаров — и не только в гололед, а в любое время года — всегда можно пожаловаться. Свои претензии следует отправлять в районную администрацию или службу квартальных инспекторов.