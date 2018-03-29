Смертельный гололед: на Режевском тракте в аварии погибли мать с сыном

От автомобиля остался лишь каркас. Легковушка вылетела под колеса внедорожнику, который ехал навстречу. Его водитель не пострадал — в машине сработали подушки безопасности. А вот пассажиры иномарки погибли на месте. Их тела спасателям пришлось буквально вырезать из машины — настолько сильно был деформирован кузов. Инспекторы ГИБДД напоминают — в такую погоду соблюдать правила дорожного движения жизненно необходимо.