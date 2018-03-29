ФСБ накрыла лабораторию по изготовлению поддельных документов

По данным ведомства, ее услугами пользовались нелегальные мигранты

Производство наладили в обычной квартире. Силовики изъяли дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати органов ЗАГС и учебных учреждений Таджикистана, порядка 50 поддельных патентов на работу и полтысячи бланков миграционных карт. Здесь же нашлись ламинаторы, материалы для изготовления голограмм и электронные изображения документов. Все это два брата из Таджикистана использовали, чтобы незаконно оформлять иностранцев, приехавших в Россию. Теперь фальсификаторам грозит срок за организацию нелегальной миграции, незаконное пресечение границы и подделку документов и штампов. Возбуждено уголовное дело

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