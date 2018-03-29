Две головы хорошо или одна лучше? В Екатеринбурге хотят отменить прямые выборы мэра

Выборы схемы выборов. В узком кругу свердловские депутаты решают, какая модель избрания главы лучше всего подходит Екатеринбургу. Остановились на двух вариантах. Большинство парламентариев ратует за проект губернатора, согласно которому уральской столице возвращают сильного мэра. Но выбирать его будет не народ, а думцы — из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Однако такой выбор устраивает не всех. Часть депутатов считает, что горожане сами в состоянии выбрать себе главу. Вячеслав Вегнер предложил вернуться к старой модели — всенародному избранию сильного мэра. С этим согласны и многие екатеринбуржские депутаты. 36 человек, сидящих в Думе, хоть и представляют интересы сотен тысяч горожан, но окончательное решение все равно должно быть за народом. От этого выиграют все. Противники прямых выборов призывают подумать об экономии. Если их отменить, можно сэкономить сотни миллионов бюджетных рублей. Других аргументов у этого лагеря нет. А вот сторонники всенародного голосования приводят еще и позицию горожан, которую они высказали пять лет назад. Выслушав мнения за и против, депутаты всё же проголосовали за законопроект, предложенный губернатором. Он выходит в следующий тур — на рассмотрение Всего Законодательного собрания.