Вор-неудачник: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на Сбербанк

По информации полицейских, минувшей ночью он пытался ограбить отделение на Вторчермете

Обчистить злоумышленник пытался офис на улице Титова. По слухам, неизвестный взорвал дверь и устроил пальбу. В полиции эту информацию не подтверждают, заявляют лишь, что нападавший уже пойман. Это мужчина 1978 года рождения, ранее судимый. Во время происшествия никто не пострадал, все сбережения остались целы. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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