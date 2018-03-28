Вор-неудачник: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на Сбербанк

Обчистить злоумышленник пытался офис на улице Титова. По слухам, неизвестный взорвал дверь и устроил пальбу. В полиции эту информацию не подтверждают, заявляют лишь, что нападавший уже пойман. Это мужчина 1978 года рождения, ранее судимый. Во время происшествия никто не пострадал, все сбережения остались целы. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.