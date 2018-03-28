Сказка становится былью: издатели показали дизайн сборника Веры Сибиревой

Дизайн будущего сборника Вера Васильевна, как всегда, контролирует с точностью до миллиметра. Поэтому при верстке ее книги волнуются все — и автор, и издатели. Но, в целом, сказочница проделанной работой довольна. Еще несколько недель — и новый сборник Веры Сибиревой, наконец, выйдет в свет. В него войдут как новые сказы, так и удмуртские предания, которые два месяца назад прославили бабушку на весь мир. По словам издателей, благодаря подобранным цветам в «Бездонное озеро» читатели смогут буквально окунуться. Дизайнеры предложили Вере Васильевне несколько вариантов обложки Писательница остановилась на той, что с рисунками. Этой премьеры с нетерпением ждет не только Вера Сибирёва, но и ее поклонники. Бабушку, продававшую на улице свои сказки, по-прежнему узнают. И даже останавливают на ходу. У торгового центра на Вторчермете Веру Васильевну, конечно, уже не караулят почитатели, но встречают как свою. Именно здесь началась история сказочницы. Она стала продавать тут свои брошюры после того, как ее выгнали из другого магазина. Тронутые бабушкиной историей, прохожие влет раскупили скромные книжицы с удмуртскими сказками. Появилось много желающий помочь ей с выпуском нового сборника. Правда, той суммы, которую перевели горожане, не хватит даже на сотню экземпляров. Но Вера Васильевна не расстраивается — говорит, ее книга обязательно выйдет. Ведь его ждут. На издание сборника нужно около 500 тысяч. Если нужная сумма не наберется, бабушка использует деньги, собранные для нее в Москве. Но пока она хочет их приберечь для выпуска будущих книг. Творческие планы у Веры Сибиревой грандиозные.