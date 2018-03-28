Дизайн будущего сборника Вера Васильевна, как всегда, контролирует с точностью до миллиметра. Поэтому при верстке ее книги волнуются все — и автор, и издатели. Но, в целом, сказочница проделанной работой довольна. Еще несколько недель — и новый сборник Веры Сибиревой, наконец, выйдет в свет. В него войдут как новые сказы, так и удмуртские предания, которые два месяца назад прославили бабушку на весь мир. По словам издателей, благодаря подобранным цветам в «Бездонное озеро» читатели смогут буквально окунуться. Дизайнеры предложили Вере Васильевне несколько вариантов обложки Писательница остановилась на той, что с рисунками. Этой премьеры с нетерпением ждет не только Вера Сибирёва, но и ее поклонники. Бабушку, продававшую на улице свои сказки,
Сказка становится былью: издатели показали дизайн сборника Веры Сибиревой
Первые страницы «Бездонного озера» верстали всем миром
Дизайн будущего сборника Вера Васильевна, как всегда, контролирует с точностью до миллиметра. Поэтому при верстке ее книги волнуются все — и автор, и издатели. Но, в целом, сказочница проделанной работой довольна. Еще несколько недель — и новый сборник Веры Сибиревой, наконец, выйдет в свет. В него войдут как новые сказы, так и удмуртские предания, которые два месяца назад прославили бабушку на весь мир. По словам издателей, благодаря подобранным цветам в «Бездонное озеро» читатели смогут буквально окунуться. Дизайнеры предложили Вере Васильевне несколько вариантов обложки Писательница остановилась на той, что с рисунками. Этой премьеры с нетерпением ждет не только Вера Сибирёва, но и ее поклонники. Бабушку, продававшую на улице свои сказки,