Шуба раздора: жительница Екатеринбурга подала в суд на ателье

О своей шикарной норковой шубе Полине остается только вспоминать. Любимое пальто уже несколько месяцев томится в ателье, куда женщина отдала его на перешивку. Работа швеи женщине пришлась не по вкусу, она уверенна, ее норку в итоге заменили на ширпотреб. Хозяйка потребовала вернуть ее шубу в прежнее состояние, но ей ответили отказом. Мол, мех был отрезан по ее же просьбе, и того, что было, уже не вернуть. Тогда Полина привела в ателье юриста. Но в ателье с претензиями не согласны. Там уверяют: мех они не меняли, изменился только фасон. Обновленная шуба здесь все еще дожидается своей хозяйки. Владелица модного дома уверяет: работа сделана строго по эскизам, которые были утверждены самой заказчицей. А непонравившийся ей узор — неизбежность. Якобы такова технология пошива мехового изделия. Сделать из кусочков целое невозможно. Юристы уверены, спор о вкусах закон не решит. Кто прав, кто виноват — рассудят лишь документы. Но Полина в своей правоте уверена и твердо решила идти в суд. А в ателье — на время разбирательств — шубу раздора отложили в долгий ящик.