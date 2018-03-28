Откуда взялись слухи о сотнях погибших в Кемерове

28 марта озвучена окончательная статистика трагедии. В пожаре в торговом центре погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Между тем, в соцсетях не утихают споры о якобы заниженном числе погибших. Люди в растерянности, а кое-где и в панике. Но по заверениям следственного комитета, сообщения о сотнях жертв — это фейк и попытка нажиться на чужом горе.