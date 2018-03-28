Лекции для рыбаков: спасатели провели учения на Белоярском водохранилище

Шел на рыбалку — попал на экзамен. Ивана спасатели выловили уже на льду, чтобы предупредить о рисках. С наступлением весны такое хобби становится опасным — поверхность водоема уже неустойчива, поэтому неосторожных рыболовов ждет не улов, а провал. Но те, в большинстве своем, лишь отмахиваются, мол, плавали – знаем. По словам спасателей, весенний сезон — самый коварный. Недооценивая опасность, люди десятками уплывают на льдине и проваливаются под лед. Чтобы спасти их, у инспекторов есть считанные минуты. В помощь — новейшая техника. Сегодня Пиранье устроили тест-драйв. Вместе со спасателями мы отправились в самую опасную часть водохранилища: туда, где льда практически не бывает. Зона близ Белоярской станции — место рыбное, поэтому и смельчаков здесь предостаточно. Анатолий, к примеру, уверен, что знает эту заводь. Поэтому искупаться не боится. Впрочем, это временно. Через неделю, когда еще потеплеет, небезопасно будет находиться на поверхности всего водохранилища. Поэтому спасатели переходят на круглосуточное дежурство. По их опыту, улов из рыбаков будет приличный.