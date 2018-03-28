Крыша дома на Краснофлотцев течет уже третью неделю

Из-за потопа страдает практически весь третий этаж. Некоторые жильцы даже съехали отсюда — ведь жить в насквозь промокшей комнате невозможно. Хорошо, соседи выручают. Капитального ремонта, рассказывают жильцы, они ждали, как манны небесной, а оказалось — одни слезы. Люди пребывают в полном неведении: закончились ли работы. Крышу хоть и перекрыли, но, когда начал таять снег, она сразу дала течь. Если поток не остановить, кровлю скоро вновь придется ремонтировать. От обращений в фонд капремонта суше не стало. Оказалось, этот подрядчик — в черном списке фонда капремонта. Его даже собираются поменять. Но это займет минимум полтора месяца, а решать проблему надо сейчас. У работников фонда такой возможности нет. Проблема в том, что прежняя компания «Зеленый город» обанкротилась. По договору, весь ее жилой фонд перешел в ведение нового управленца. Везде проголосовали «за». И только один дом не желает перемен. Но для этого жителям необходимо провести общее собрание и избрать на нем новую УК. Прежняя уже не способна обслуживать дом, потому и никто не занимается протечками.