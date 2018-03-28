Горожане выстроились в очередь на сдачу крови пострадавшим в Кемерове

Погода сегодня словно плачет вместе с горожанами. Вторые сутки они приходят на Площадь труда, фонтан на которой стал стихийным мемориалом. Трагедия в Кемерове отозвалась болью в сердцах тысяч екатеринбуржцев. Среди скорбящих и Евгений Куйвашев. Он заверил: в области будут приняты все меры, чтобы предотвратить повторение трагедии. Неиссякаемым потоком идут горожане и в отделение Красного креста, чтобы помочь пострадавшим в Кузбассе. Медики даже не успевают принимать всех желающих сдать кровь. Акцию продлили до завтра. В память о погибших в городе приспущены все государственные флаги. Отменены развлекательные мероприятия, в том числе и гастроли артистов. Многие жертвуют семьям пострадавших собранные гонорары. Несмотря на траур, в городе продолжаются проверки мест массового скопления людей. Их в Екатеринбурге больше двух десятков. Первым делом прокуратура и МЧС нагрянули в детский развлекательный центр. В дни каникул он полон. Однако нарушения здесь видно с порога. Проверка пожарной сигнализации тоже провалилась. Система просто не работает, пожарные выходы остаются закрыты. Включить сигнализацию удалось лишь спустя две минуты. Персонал начал выводить людей из здания, но посетители этому явно не обрадовались. Тем сотрудникам центра предстоит работа над ошибками. Спасатели же надеются, что пожарная тревога здесь будет звучать лишь на учениях.