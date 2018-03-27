В Свердловской области начали взрывать лед на реках и озерах

Снега на Урале в марте выпало много, а значит и таять он будет долго. Если не освобождать реки ото льда, он образует «пробки», которые могут стать причиной наводнения. Чтобы этого не случилось, взрывные работы уже провели у реки Салда. А до 28-ого марта от ледовой нагрузки освободят ещё три моста в Туре. Затем к безопасному ледоходу подготовят переправы в Таборах и Туринском районе.