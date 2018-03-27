В свердловских лесах открыли сезон охоты на браконьеров

Стрелять по диким животным сейчас категорически запрещено

Их работа идти по следу. Так охотоведы выслеживают браконьеров. Они, как известно, водятся там же, где и зверь. Поэтому в этой охоте главное грамотно выбрать маршрут. По дороге инспекторы проверяют каждую машину и пешехода. Сначала разговор, при необходимости — досмотр. Но обнаружить браконьера на дороге — практически невозможно, поэтому приходится забираться в самую чащу. Путь охотников на нарушителей лежит через излюбленные маршруты браконьеров. Но идти по ним приходится крайне осторожно, ведь кругом — ловушки. Нарушители расставляют сети в самых неприметных местах. Ловушки обезвреживают тут же. И внимательно оглядываются по сторонам, ведь следы от них ведут к нарушителям. Недавно такой же капкан довел инспекторов прямо до браконьеров. Теперь мужчинам грозит крупный штраф, но за всеми браконьерами не поспеешь. А ведь каждый капкан наносит лесной фауне непоправимый вред. Поэтому охотоведы сами выходят на охоту — на браконьеров. Но единственное оружие против них — фоторужье. Ведь просто поймать нарушителя недостаточно — нужно еще и доказать, что его охота — незаконна. Чтобы собрать доказательства, инспекторы сами расставляют в лесу ловушки. Такая камера реагирует на движение и засекает браконьеров, возвращающихся проверить капкан. С такими аргументами нарушители уже не поспорят.

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