В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерове

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека

Скорбное молчание и слезы беспомощности. Горожане весь день несут цветы и игрушки на площадь Труда. Здесь оплакивают погибших в Кемерове и сердцем говорят «Мы с вами». Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни шести десятков человек, екатеринбуржцы считают общей трагедией. Поэтому сегодня в уральской столице тоже объявили траур. Жители чтят память погибших, среди которых очень много детей. О погибших вспоминают и в храмах, где прошли панихиды. Молятся горожане и о том, чтобы подобной трагедии больше не случилось. Это сейчас — забота надзорных органов. В торговые центры Екатеринбурга с проверкой отправились сотрудники прокуратуры и МЧС. Указывают даже на самые мелкие недочеты. Здесь, например, на лестничных проемах, ведущих к эвакуационному выходу, нет знаков пожарной безопасности. А ширина дверных слишком мала. Впрочем, проем на самом деле оказался шире. Просто одна из дверей заблокирована. По словам сотрудников торгового центра, она автоматически открывается в случае пожара. Пока все спокойно, открыть замки довольно сложно. Прокуроры обещают проверить всю систему — мониторинг, работу сигнализации, оповещение, дымоудаление и, конечно же, пути эвакуации. Такие проверки пройдут во всех местах массового скопления людей. Если найдут нарушения, комплексам может грозить наказание вплоть до приостановки деятельности. Но пока горожанам не до развлечений. Завтра Екатеринбург присоединится к национальному трауру.

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