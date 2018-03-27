В Екатеринбурге неизлечимо больную девушку лишили инвалидности

На произвол судьбы бросили медики пациентку с диагнозом муковисцидоз. комиссия отказалась признать девушку инвалидом, лишив ее льгот на проведение поддерживающей терапии. Муковисцидоз — серьезная болезнь легких. Кате она передалась по наследству. Год назад девушке присвоили 3-ю группу. Однако нынче медкомиссия отказалась признать пациентку инвалидом. В этой ситуации родных возмущает, что медики никак не объяснили свой отказ. Между тем, необходимые для поддержания жизни препараты уже на исходе. Общественники называют решение медиков беззаконием. Без поддерживающей терапии больному не прожить. Однако работники специальной комиссии ссылаются на изменение законодательства. Инвалидностью теперь считается не само заболевание, а ограничение возможностей человека, вызванных болезнью. А Катя поступила на очное отделение в институт и успешно учится. Поэтому пациентка сможет спокойно жить и дальше. По словам правозащитников, больные с таким диагнозом по-прежнему имеют право на льготные лекарства. Чтобы продолжать лечение на льготных условиях, пациентке следует обратиться к своему лечащему врачу или руководителю организации, где она находится на учете. Кроме того — говорят юристы — любой пациент всегда вправе обратиться в министерство здравоохранения области.