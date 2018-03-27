В Билимбае с рельсов сошли восемь вагонов с щебнем

Один из них отцепился от состава и съехал с путей

По информации следственного комитета на транспорте, ЧП случилось в девятом часу вечера. Когда грузовой состав подходил к станции, несколько вагонов сошли с пути, четыре из них опрокинулись. Из-за аварии часть железнодорожного полотна и опора линии электропередачи оказались повреждены. Поэтому движение на участке пришлось приостановить. Несколько пассажирских поездов пришли с опозданием. Восстановительные работы и расчистка путей были завершены к утру. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия и размер ущерба.

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