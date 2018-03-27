Любовь на поле боя: новая история фотопроекта «Живая победа»

Одежда, прическа, даже цвет волос — каждая деталь переносит участниц необычной фотосессии в прошлое. Люба и Настя стараются стать похожими на своих бабушек, чья юность пришлась на военные годы. Одна из сестер, Надежда, была полевой медсестрой. В битве на Курской дуге она совершила подвиг, который изменил не только чужие судьбы, но и ее собственную — девушка спасла будущего мужа. Раненый боец выжил, его увезли в госпиталь. Позже Анатолий — так звали солдата — отыскал свою спасительницу и, увидев ее, влюбился с первого взгляда. Спустя год влюбленные, в чьих жилах с тех пор текла одна кровь, поженились. Но счастливая жизнь продолжалась недолго. Спустя два года после окончания войны Анатолий скончался. Перед смертью мужчина успел сделать подарок младшей сестре Надежде — Зинаиде. Девушке с фотографии теперь 88 лет. Уникальный подарок она помнит до сих пор. Тогда он спас ее от холода во всех смыслах. После этого шинель переделали под пальто: ушили и приделали искусственный воротник. По тем временам это считалось роскошью — и юная Зина сфотографировалась в нем на память на память. При реконструкции снимка пальто вызвало больше всего вопросов. После участия в проекте Живая победа девушки буквально загорелись идеей побольше узнать об истории своей семьи. Теперь быть похожими на своих бабушек внучки хотят не только внешне, но и по характеру.