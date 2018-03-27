Интернет-зависимость: в Екатеринбурге провалилась акция по отказу от гаджетов

Вот эта сила воли — удивляются педагоги. Эти подростки успешно прошли эксперимент — смогли продержаться сутки без телефона, компьютера и интернета. В клубе «Огонек» занимаются сотни подростков, но пожертвовать интернетом согласились только 45 человек. Но и у них зависимость от гаджетов оказалась настолько сильной, что выдержали сутки всего 15. Подростки признаются, отказавшись от гаджетов всего на один день, они будто потеряли связь с окружающим миром. Но в то же время подростки обнаружили много интересного — стали больше общаться вживую. Педагоги таким успехам не нарадуются. Они давно стараются высвободить детей из всемирной паутины. Мол, гаджеты лишь мешают детям учиться и делают их более ограниченными. Любовь к гаджетам у детей от родителей, уверены психологи. Те подсовывают им компьютеры, чтобы развлечь. И тем самым оказывают своим чадам медвежью услугу. Открыть детям глаза на реальный мир организаторы эксперимента собираются вновь — через год. И надеются, что желающих проверить себя на прочность будет куда больше.