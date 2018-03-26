Зима вернулась: Екатеринбург засыплет снегом в последние дни марта

По их данным, за зиму в области осадков выпало всего 70% от нормы и сейчас погода берет своё. По данным синоптиков, особенно не повезет южной части области. Там на этой неделе возможны сильные снегопады. Свердловчанам советуют готовиться к слякоти и не торопиться менять резину. Тепло в регион, по прогнозам, придет третьего апреля, воздух прогреется до семи градусов тепла, но такая погода не задержится надолго. Однако в этом есть и свои плюсы. Так, благодаря умеренной температуре и небольшому количеству снега серьезных наводнений в этом году не ждут.