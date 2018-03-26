Взрывное шоу: за сносом телебашни следили тысячи горожан

Зрелищ — и даже без хлеба — горожане начали требовать за час до сноса. Несмотря на выходной день, в 8 утра в центре города не припарковаться. Зрители делают селфи на память и занимают самые выгодные места. Чтобы попрощаться с легендой, Вадим специально прилетел из Москвы. Препятствием не стали ни 2 тысячи километров, ни даже костыли, на которые ему пришлось встать после операции. За считанные минуты до взрыва сирена предупреждает горожан — конец близко. Нервы сдают даже у строителей-высотников. Вячеслав один из тех, кто в 80-ых возводил это грандиозное сооружение. И теперь ему жаль, что екатеринбуржская башня так и не пригодилась в новой эпохе. И вот, наконец, исторический момент. После череды взрывов знаменитый недострой подает, поднимая в воздух облако пыли. Первая реакция многотысячной толпы — аплодисменты и восторженные возгласы. Тех, кто доволен увиденным шоу, гораздо больше, чем сожалеющих. Не успела осесть пыль, как появились слухи о пострадавших. До зрителей, которые наблюдали за сносом со стороны Исети, долетели обломки башни. Едва самое высокое в городе сооружение сравняли с землей, люди потянулись к машинам и метро. По пути обменивались впечатлениями и снятым видео и сожалели лишь о том, что шоу было слишком уж коротким.