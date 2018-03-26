В Первоуральске мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

Свердловчанин самостоятельно открыл двери подъёмника

Вместе с лифтом у девушки едва не остановилось сердце. Застрявшая в шахте горожанка в панике — боится повторения трагедии, случившейся здесь в выходные. Пытаясь выбраться из замершего подъемника, в доме разбился молодой человек. В кабине была кнопка вызова диспетчера. Но тридцатилетний Владимир ждать помощи не стал. Трагический шаг друзей погибшего не остановил. По словам ремонтника, трое мужчин смогли без последствий выбраться из лифта. А вот четырех девушек из кабины вызволили спасатели. Чтобы не случилось беды, коммунальщики умоляют застрявших сидеть в лифте спокойно. Прибытие ремонтников — дело нескольких минут. Теперь же на месте работают и лифтеры, и следователи. Последние выясняют, не помогли ли погибшему упасть с высоты. Пока выясняются все обстоятельства, злосчастный лифт в доме не работает. Из-за этого периодически замирать может и второй подъемник. Но жителей просят не паниковать, а звонить диспетчерам.

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