В Екатеринбурге продают осколки телебашни за 5000 рублей

Предприимчивые горожане уже пытаются построить на руинах бизнес

Екатеринбуржец предлагает купить у него памятный осколок, который уже засветился во многих СМИ. Цена, которую он просит за раритет, немаленькая — 5 тысяч без торга, но и лот не совсем обычный. Объявление за два дня посмотрело полторы тысячи человек, и, как стало известно вечером, камень нашел своего покупателя.

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В Екатеринбурге продают осколки телебашни за 5000 рублей