В Екатеринбурге продают осколки телебашни за 5000 рублей

Екатеринбуржец предлагает купить у него памятный осколок, который уже засветился во многих СМИ. Цена, которую он просит за раритет, немаленькая — 5 тысяч без торга, но и лот не совсем обычный. Объявление за два дня посмотрело полторы тысячи человек, и, как стало известно вечером, камень нашел своего покупателя.