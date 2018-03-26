Строители: останки телебашни снесут в кротчайшие сроки

После сноса от 220-метрового сооружения, по сути, осталась лишь девятая часть. Все остальное рабочие ювелирно «уложили» на специальную подушку — земляной холм у подножия. Теперь всю эту гору железобетона разберут и вывезут с площадки. Что касается осколка башни, который не удалось свалить взрывом, то он простоит недолго.