Строители: останки телебашни снесут в кротчайшие сроки

Сейчас рабочие занимаются разбором завалов

После сноса от 220-метрового сооружения, по сути, осталась лишь девятая часть. Все остальное рабочие ювелирно «уложили» на специальную подушку — земляной холм у подножия. Теперь всю эту гору железобетона разберут и вывезут с площадки. Что касается осколка башни, который не удалось свалить взрывом, то он простоит недолго.

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