Шестилетнюю девочку обязали предоставить декларацию о налогах

Читать шестилетняя Даша еще не умеет — письмо счастья за нее прочли родители. И удивились: ребенка просят до 3 мая предоставить декларацию о доходах в связи с продажей комнаты. В налоговой инспекции поясняют: раз ребенок был собственником части комнаты, значит по закону должен подать декларацию о доходах. Заполнить ее обязаны родители девочки. И если не сделают этого в срок, будут оштрафованы на тысячу рублей. Однако мама девочки удивляется: собственниками были все члены семьи, но почему-то отчитаться о доходах попросили лишь шестилетнюю Дашу. Да и после продажи в налоговой уверяли, что декларацию подавать вовсе не требуется. Однако теперь налоговики ссылаются на данные из Росреестра. По ним Даша владела долей в комнате меньше трех лет — ровно на один день, а значит должна заполнить декларацию о доходах. Где вкралась ошибка и какое ведомство ее допустило, теперь придется выяснять её маме