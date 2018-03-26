На Уралмаше снесли легендарный кинотеатр «Темп»

Снос кинотеатра выглядит не столь зрелищно, как обрушение телебашни — но это тоже конец эпохи. Увидев это, одни прохожие свистят, другие возмущаются. О сносе, действительно, никто не предупреждал — но разговоры об этом велись давно. На месте знаменитого кинотеатра, в свое время — одного из лучших в городе, планируется построить элитное жилье. Защитники старины против. Говорят, здание хранит не только дух советского времени, но и стиль. Неравнодушные горожане долгое время пытались остановить разрушение. Просили управление Госохраны признать кинотеатр объектом культурного наследия. Однако решения чиновников собственник ждать не стал. Помешать ему никто не в силах. По словам подрядчиков, разрешительные документы есть не только у застройщика, но и у полиции. Причин сомневаться в законности сноса нет, как и горевать по старому зданию. Восстановить его вряд ли бы получилось. Однако среди строительного мусора музейщики находят поистине архитектурные ценности. Удалось спасти фрагменты колонны и фасада, а также одну из валют, венчавших карниз. Их будут исследовать. Вскоре это наследие превратится в руины. Здание снесут в ближайшие дни.