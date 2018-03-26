На Среднем Урале стартуют проверки торгово-развлекательных центров и кинотеатров

После трагедии в Кемерове губернатор Евгений Куйвашев поручил выяснить, насколько безопасны места массового скопления людей в нашем регионе. Пока известно о 64 жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Среди них много детей — это школьники, приехавшие в кинотеатр из отдаленного села. Почему посетителям комплекса не удалось выбраться наружу, сейчас выясняют следователи. По одной из версий, в здании была отключена система оповещения о пожаре. Власти региона направили соболезнования жителям Кемеровской области. Завтра там начнется трехдневный траур по погибшим.