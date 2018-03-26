Моментальная карма: на Уралмаше в пьяного водителя врезалась автоледи

Авария произошла ночью на улице 40 лет Октября. Как пояснила дама, она не заметила легковушку. Мол, та ехала слишком быстро. На место ДТП вызвали полицию, но видеть правоохранителей водитель десятки оказался не рад. Выяснилось, что он был пьян! И неизвестно, попался бы на глаза инспекторам, если б не авария. Столкнувшиеся машины растащить удалось с трудом, благо, никто из их хозяев в аварии не пострадал.