Событие века: Екатеринбург простился с телебашней

Последствия обрушения высотки

Событие века. Телебашню в Екатеринбурге обрушили. В центр города вышли тысячи горожан, чтобы попрощаться с памятником советского зодчества. Как и планировалось, взрыв прозвучал 9:05 по местному времени. Тысячи сотовых телефонов и видео камер зафиксировали падание одного из символов Екатеринбурга. Масштаб события и сам взрыв поразил всех зрителей.

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