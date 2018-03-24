Событие века: Екатеринбург простился с телебашней

Событие века. Телебашню в Екатеринбурге обрушили. В центр города вышли тысячи горожан, чтобы попрощаться с памятником советского зодчества. Как и планировалось, взрыв прозвучал 9:05 по местному времени. Тысячи сотовых телефонов и видео камер зафиксировали падание одного из символов Екатеринбурга. Масштаб события и сам взрыв поразил всех зрителей.