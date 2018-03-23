В Нижнем Тагиле оживили историю военного госпиталя

Реконструировать снимок 40-х годов решил проект «Живая Победа»

Остановись, мгновенье, ты — история. Врачи Нижнего Тагила вернулись в прошлое — оживляют снимок времен Великой Отечественной войны. На нем легендарная хирург Марта Зеленкина проводит осмотр раненых бойцов. Спустя три минуты — прошлое отступает. Этот снимок реконструкторам прислал сын главной героини. Марта Николаевна — или, как её до сих пор называют, Великолепная Марта — на Урале настоящая легенда. Главным врачом она стала уже в 35 лет — когда в Тагил эвакуировали военный госпиталь. С тех пор воспитала не одно поколение медиков. Ее ученик — Александр Севрук вспоминает, Марта практически жила на работе. Как и полвека назад перед объективом — лишь медики. Медсестры получили повышение — сыграли врачей. Реаниматолог, наоборот, оказался на больничной койке. Роль легендарной Марты поручили сестре отделения интенсивной терапии. Мол, и внешне похожи, и характер — один в один. Чтобы передать дух военного времени, героев одели — в поношенные халаты и практически не гримировали. Отыгрались костюмеры — на косынках. Натуральна и картинка — фотографируют героев на старинную камеру обскура. Но в современной палате, жалуется фотограф, не хватило места для обзора. Пришлось пойти на хитрость. Заклеить объектив фольгой от шоколадки и проделать в ней дырочку. Шире стал и сам проект «Живая победа». В этом году он не стал ограничиваться рамками Екатеринбурга, поучаствовать смогли жители всей области и соседних регионов. Так, следующую историю организаторы планируют оживить в Тюмени — уже через неделю.

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