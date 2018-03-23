Рейсовый автобус во время обгона столкнулся с грузовиком

Водитель пазика скончался на месте, кондуктор госпитализирована

Авария произошла на 26-м километре автодороги Екатеринбург — Реж. Автобус двигался по маршруту Ключевск — Берёзовский — Екатеринбург. В момент ДТП в салоне находилось пятеро пассажиров. Никто из них не пострадал. Как рассказали очевидцы, водитель обгонял попутные машины и не успел завершить маневр — столкнулся со встречным грузовиком. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Сегодня у них особенно много работы. Снегопад серьезно подпортил статистику дорожных происшествий. За сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 136 ДТП. В большинстве из них виноваты лихачи, которые несмотря на погодные условия, допускают опасные маневры.

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