Последняя попытка: чего добились захватившие башню экстремалы?

Эта битва за башню символично началась в 4 утра. Взвод из десятка активистов прорвался через охрану, чтобы захватить объект. Большую часть тут же задержали, остальные смогли занять высоту и разбить там лагерь. Оказалось, вся эта операция — знак протеста против сноса башни. Реакционеры требуют, чтобы ее судьбу решал народ. Акция протеста собрала вокруг башни целую армию журналистов. В небо взмыли беспилотники — и смельчаков все узнали в лицо. За происходящим внимательно следили и сотрудники соседних офисов — они делали фотографии и вели прямой эфир в интернете. Но спускаться протестующие не спешат, несмотря на сильный ветер и дефицит продовольствия. У подножия башни, тем временем, собираются спецслужбы — но ответных действий не предпринимают. В поте лица трудятся разве что охранники. Они прогоняют любопытных журналистов. Время полдень, но высоту активисты не сдают. Друзья экстремалов и их родители, которые подъехали на площадку, начали телефонные переговоры — просили сдаться, пока не поздно. Мужчина признался, поступком сына гордится. Но переживает за последствия. Гарантом того, что на земле ребятам ничего не угрожает, выступила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Сдать телебашню экстремалы решили лишь спустя 10 часов. Как залезли — так и спустились. У подножия их ждали активисты с едой и горячим чаем и полицейские с медиками. Из потерь — только один боец, который, покоряя башню, сломал лодыжку. Он поехал в больницу, остальных отправили в отдел полиции. За мелкое хулиганство им выписали штраф в 500 рублей каждому.