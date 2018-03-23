От вокзала к вокзалу: железнодорожники взялись за доставку посылок

Работница вокзала осваивает новую для себя профессию — почтальона. Дежурная по залу теперь еще и принимает посылки, которые может отправить с поездом любой желающий. Сделать такую услугу официальной железнодорожникам посоветовали пассажиры. Доставлять посылки железнодорожники соглашались и раньше. Но услуга эта была неофициальная и нелегальная. Проводникам, которые помогали с пересылкой, грозило увольнение. Впрочем, несмотря на запрет, многим удавалось договориться. Ведь это был самый быстрый способ доставки посылок. Работники железной дороги раньше выполняли обязанности не только почтовиков, но и интернета. Тележурналисты из разных городов так, к примеру, обменивались съемками. Посылки отправлялись на свой страх и риск — предприимчивые граждане всегда опасались, что вещи не дойдут до адресата. Но теперь железная дорога обещает следить за «передачками». Искать прибывший поезд получателям не нужно. Забрать посылку можно на вокзале. Пока услугу предлагают на 111 станциях страны, но скоро их станет больше.