Многодетный отец из Талицы спас из огня пожилую соседку-инвалида

Когда пожар разгорелся, многие жильцы даже не подозревали об опасности. Поэтому эвакуироваться из горящего здания даже не пытались. В тот момент Евгений Конюхов гулял во дворе с дочкой. Увидев дым, он сначала решил, что соседи жгут мусор, но вскоре понял, что это пожар. Евгений попросил жену вызвать спасателей, а сам бросился на помощь к соседям. В доме находилась 80-летняя женщина-инвалид и ее помощница. Путь к выходу уже был отрезан огнем. Вместе с сиделкой мужчина смог вынести женщину на коляске в огород, а оттуда через забор эвакуировать ее на соседний участок. Тут подоспели пожарные. Как утверждают в МЧС, если бы не героический поступок соседа, без жертв бы не обошлось. К счастью, никто не пострадал. Только у самого спасителя незначительные ожоги головы, и сгорела куртка. Говорит, несколько лет назад ему уже приходилось проделывать такое. Евгением теперь гордится все село и пятеро его детей.