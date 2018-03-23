Екатеринбуржцам показали, что будет на месте телебашни

По словам бизнесменов, в отличие от недостроеной высоки, это будет инновационное многофункциональное сооружение. Прежде всего, это комплекс для проведения турниров по ледовым дисциплинам — хоккею и фигурному катанию. Но арена способна принимать и игровые виды — минифутбол, гандбол, волейбол, а также единоборства. На ее базе планируется создать детско-юношеские спортивные школы. Помимо соревнований, здесь можно будет проводить и концерты — для этого построят зал с лучшей в городе акустикой. Это будет самое вместительное сооружение города, способное принять до 15 тысяч зрителей. Застройщики также обещают реконструировать набережную, обновить транспортную инфраструктуру и построить новый пешеходный мост.