11 медалей на двоих: в Кольцово встретили паралимпийских чемпионок

В зале прилета сегодня настоящий праздник. Букеты цветов и воздушные шарики ждут паралимпийских чемпионок. Появляющиеся из самолета пассажиры с удивлением озираются на такую толпу. Они, кажется, и не догадывались, кто летел с ними на одном рейсе. Михалина Лысова и Анна Миленина — героини этой паралимпиады. На двоих они заработали 11 медалей, 4 из которых высшей пробы. Это — половина всего золота, которое привезла сборная с зимних игр. При виде друзей и родных девушки светятся от счастья. Говорят, даже не церемонии награждения так не радовались. Ведь там самого главного их лишили. Но это, по словам спортсменок подстегивало их еще больше. Равных им на этих играх не было. Свердловчанки завоевывали медали буквально в каждой гонке, хотя мешала и погода, и рыхлый снег. И если на трассе жалеть себя было некогда, то сейчас — в объятиях близких — слезы уже не сдержать. Михалина сегодня на руки чаще берет не медали, а сына. Для нее это главная радость этого дня. Но вспоминает: на игры могла и не поехать. Паралимпийский комитет допустил спортсменку за несколько дней до старта. Это, конечно, сказалось и на результате. Справиться с переживаниями помогали близкие. Подруга Михалины Светлана не пропустила ни одной трансляции. Говорит, болела даже на работе в детском саду — вместе с воспитанниками. Но теперь переживания позади, а все мысли чемпионок только об отдыхе. Правда, на него времени практически нет. Уже через пару недель нужно вновь приступать к тренировкам. Ведь к старту следующей олимпиады спортсмены готовятся прямо с финиша предыдущей.