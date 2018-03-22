В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра

Губернатор предлагает отменить всенародное голосование

По новой схеме глава Екатеринбурга будет выбираться не жителями, а депутатами гордумы. Им предстоит принять положение, в котором будет прописано, кто сможет участвовать в конкурсе на должность мэра. Им могут стать как самовыдвиженцы, так и представители политических партий. При этом Екатеринбург вернется к одноглавой системе управления. Председатель думы больше не будет являться городским главой. Мэр вновь возьмет на себя функции руководителя администрации Екатеринбурга.

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