В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра

По новой схеме глава Екатеринбурга будет выбираться не жителями, а депутатами гордумы. Им предстоит принять положение, в котором будет прописано, кто сможет участвовать в конкурсе на должность мэра. Им могут стать как самовыдвиженцы, так и представители политических партий. При этом Екатеринбург вернется к одноглавой системе управления. Председатель думы больше не будет являться городским главой. Мэр вновь возьмет на себя функции руководителя администрации Екатеринбурга.