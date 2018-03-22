Учителя нашли в школьных классах бермудский прямоугольник

Отсидеться на этом уроке не получится. Ведь педагоги гимназии решили повысить свой профессионализм и теперь тщательно следят за тем, сколько внимания уделяют каждому ученику. Пересмотреть свои взгляды учителям пришлось после обнаружения любопытной закономерности. Оказывается, в каждом классе есть свой бермудский прямоугольник. Сидящие в нем ученики чаще выпадают из поля зрения. Выяснить это педагоги смогли, когда стали посещать уроки друг друга. Свое наблюдение учителя многократно проверили в разных аудиториях и на разных предметах. Оказалось, феномен бермудского прямоугольника действует во всех кабинетах у разных преподавателей. Теперь, зная эту закономерность, учителя осознанно рассеивают свое внимание. А вот психологов наличие мертвых зон в классах совсем не удивило. Объясняют — такова особенность человеческого восприятия. Но воспользоваться этой особенностью и спрятаться от учительских глаз школьникам теперь вряд ли удастся. Своим открытием педагоги «Корифея» хотят поделиться с коллегами из других школ. Они надеются, что знания помогут значительно уменьшить количество двоечников.