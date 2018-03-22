Среднеуральская птицефабрика открестилась от кладбища кур

Как спасаться от запаха тухлятины, местные не знают. Вонь стоит во всей округе. Из-за этого иной день жители не могут ни на улицу выйти, ни даже уснуть. Что является источником зловония, доподлинно не известно. Но горожане предполагают, что тухлятиной несет от местной птицефабрики. Точнее от технического водоема, который предприятие использует для своих нужд. На днях у болота даже появились куриные внутренности. Однако на фабрике уверяют, кишки выбросили не они. Птичьи потроха за территорию не вывозятся — здесь же перерабатываются в муку. Единственное, что фабрика сбрасывает за забором — грязную воду. Но словам директора, нарушений в этом нет. Это болото — законный грязеотстойник. В него свозится жидкость со всех цехов, кроме убойного. Сами работники не исключают, что это дело пахнет дурно из-за происков конкурентов. Подкинуть к водоему останки могли сотрудники организации, которая регулярно пытается уличить птичников в нарушении СанПиНов. Такой поворот не исключают и некоторые жители — говорят, это местность давно превратилась в помойку. Кто разбросал в лесу потроха, уже выясняется. На предприятии проводится внутреннее расследование. Проверку начала и прокуратура. Впрочем, на фабрике говорят, что в начале недели к ним уже приезжали с проверкой и прокуратура, и ветеринарный департамент. Нарушений никто не нашел.